Haberler Haber Videoları CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!
18.10.2021 15:20
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İşte Kılıçdaroğlu'nun kaos...

CHP'de 2023 seçimleri için adaylık krizi erken başladı. Bir yandan 'aday değilim' diyen ancak adaylık sıfatlarını sayarken kendini işaret eden Kılıçdaroğlu, diğer yanda göreve geldiği günden bu yana belediye başkanı gibi değil de Cumhurbaşkanı adayı gibi davranan Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu kendi elleriyle İBB adayı yaptığı İmamoğlu'na sözünü dinletemiyor. Söz konusu durum İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinde bir kez daha anlaşıldı. Parti içerisinde de Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler kadar İmamoğlu'cular da var. Geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan bir toplantıda İmamoğlu'nun ekibi "100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı verdi.

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