CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu 23.03.2020 14:48

Eba Tv bugün itibariyle öğrencilere uzaktan eğitim vermeye başladı. Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuştu.

Eba Tv bugün itibariyle öğrencilere uzaktan eğitim vermeye başladı. Eğitimi veren başörtülü öğretmenlerden rahatsız olan Can Ataklı canlı yayında küstahça sözler sarf etti.

Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karara göre öğrenciler ikinci bir emre kadar uzaktan eğitim alacaklar.

TRT ve MEB işbirliği ile hızlı bir şekilde organize edilen Eba Tv bugün öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Eğitimi veren öğretmenlerin tesettürlü olmasından rahatsız olan Can Ataklı, canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.

Ataklı, böyle rol model mi olur diyerek başörtülü eğitimcilere hakaret etti.