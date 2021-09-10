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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal başörtüsü benzetmesi: Bez parçası…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal başörtüsü benzetmesi: Bez parçası…
10.09.2021 19:01
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CHP'ye yakınlığı ile bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Balıkesir Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde "çağ dışı" bir gösteriyle büyük bir skandala imza attı. Gösteride beyaz elbiseli bir kadın üzeri siyah çarşafla kapatılarak zincirle bağlandı. Skandala tepkiler yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için yaptığı "bir metrekarelik bez parçası" benzetmesi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözler ile Edremit'te gerçekleşen skandal CHP zihniyetinin değişmediğini gözler önüne koydu.


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