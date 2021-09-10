Edremit'te 'çarşaflı kadının zincire vurulması' skandalı konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı

CHP zihniyetinin yıllar geçse de değişmediği bir kez daha kanıtlandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sergilenen sözde gösteride skandala imza atıldı.
Edremit'te yapılan törende, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla sözde çarşaftan kurtarılan "Türk kadını özgürlüğüne kavuştu" şeklinde çirkin bir algı yapıldı.
Olaya tepkiler yükselirken Balıkesir Valiliği skandalla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞÖRTÜSÜ BENZETMESİ: BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI
Skandal olay sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için yaptığı "bir metrekarelik bez parçası" benzetmesi ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşarak tepkisini ortaya koydu.