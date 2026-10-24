Başkan Erdoğan 7 ülkenin dışişleri bakanı ile bir araya geldi

Türk savunma sanayiinde tarihi rekor: Haluk Görgün dev anlaşmaları ve 2027 vizyonunu açıkladı

Türk savunma sanayiinde tarihi rekor: Haluk Görgün dev anlaşmaları ve 2027 vizyonunu açıkladı