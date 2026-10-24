Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut taburcu oldu: Usta sanatçı hastane çıkışında konuştu
İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut (81), tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Geçirdiği tansiyon rahatsızlığı nedeniyle geceyi hastanede geçiren ve çıkışta tekerlekli sandalyeden kalkarak yürüyerek aracına binen usta sanatçı, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" diyerek sevenlerine iyi olduğunun mesajını verdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel