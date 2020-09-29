İşgalin bitişini gözyaşlarıyla müjdeleyen Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli A Haber’e konuştu

29.09.2020 23:57

Ermenistan işgali altındaki köylerin kurtarılmasını mutluluk gözyaşları ile izleyicilerine aktaran Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Jale Hesenli, Azerbaycan’daki motivasyonu ve inancı anlattı. Hesenli zafer haberini sunarken yaşadığı duygu yoğunluğunu aktardı. Hesenli, "İftihar ediyorum, askerlerimizin ayağına taş değmesin diyorum. Daha da ileri gitsinler ve bize yeni zafer haberleri tattırsınlar inşallah." ifadelerini kullandı.

Ermenistan işgali altındaki köylerin kurtarılmasını mutluluk gözyaşları ile izleyicilerine aktaran Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Jale Hesenli, Azerbaycan'daki motivasyonu ve inancı anlattı.

Hesenli, "Duygulanmamak elde değildi. 27 yılın hasretiydi o gözyaşları. 27 yılın acısıydı o gözyaşları" ifadelerini kullandı.

Jale Hesenli'nin açıklamaları şu şekilde:

Bizim yanımızda olduğunuz için, bizim zaferimize bizimle sevindiğimiz için, bizimle birlikte gözyaşı döktüğünüz için bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimiz için var olun diyoruz. Hislerim soruldu, siz videomu yayınlayınca ben bir kez daha aynı hisleri yaşadım ve sanki yeniden zafer haberi almış gibi seviniyorum. Çok sevinçliydim, çok gururluydum, ordumuzla gurur duyuyorum. İftihar ediyorum, askerlerimizin ayağına taş değmesin diyorum. Daha da ileri gitsinler ve bize yeni zafer haberleri tattırsınlar inşallah.