CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçmiş Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için darbe planlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin arından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda ilk kez karşı karşıya geldi. Gergin geçen toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Siz varsanız ben yokum" resti çekti. Ahmet Akın müdahale ederek İmamoğlu "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun Akın'a "Toparlayamam dinleyeceksin" karşılığını verdi. Öte yandan İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu ise İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından eski CHP'li Mehmet Sevigen bomba kulis bilgileri paylaştı. İşte detaylar...