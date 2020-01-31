CHP kafası değişmiyor! CHP'li Başkan Kemal Torun dindarları hedef aldı 31.01.2020 19:22

Her fırsatta dini değerleri dehef alan CHP'nin İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun CHP kafasını bir kez daha gözler önüne serdi. Torun, isim vermeden Başkan Erdoğan'nı ve dindarları hedef alan skandal sözlere imza attı. Torun, "Torun, "Biz birilerinin söylediği gibi kindar ve dindar nesiller istemiyoruz. Bunu Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür tam bağımsız Türkiye savunucusu ve özlemcisi olan gençlerimizle bu ülkeyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadeleriyle dindarlara olan nefretini açıkça itiraf etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı'nda, dün akşam 'Gençlik Kolları Başkan Adayı Tanıtımı' toplantısı yapıldı. Toplantıya, CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un skandal sözleri damga vurdu. Her fırsatta dini değerleri dehef alan CHP'nin İnegöl İlçe Başkanı Torun, isim vermeden Başkan Erdoğan'nı ve dindarları hedef aldı.

"DİNDAR NESİL İSTEMİYORUZ"

28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini kanıtlayan CHP'li Başkan Torun, "Dindar nesil istemiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin çağdaş, laik, aydınlık, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke olmasını; sizlerin de bizden devir alacağınız bayrağı daha ileriye taşımanızı özlemliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Biz birilerinin söylediği gibi kindar ve dindar nesiller istemiyoruz. Bunu Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür tam bağımsız Türkiye savunucusu ve özlemcisi olan gençlerimizle bu ülkeyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Umudumuzda haklıyız ve bunu başaracak gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu bizi oldukça gururlandırıyor" diye konuştu.