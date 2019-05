İstanbul'da Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak 37 yıldan beri Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet 'te kurulan Dini Yayınlar Fuarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu yıl gerçekleştirilemeyecek.



CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN DİNİ YAYINLAR FUARINA YER YOK!

Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde fuar için gerekli hazırlıkların başlamasını bekleyen vatandaşlar, Sultanahmet veya Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir hazırlık yapılmadığını görünce şaşırdı. Her yıl Türkiye'nin birçok yerinden ve yabancı turistlerin de aralarında olduğu çok sayıda ziyaretçinin yazar ve yayınlarla buluşmasını sağlayan fuar için yer tahsisine izin verilmediği ortaya çıktı.





İŞİMİZE ENGEL OLUYOR BAHANESİ!

Cuma namazı sonrasında fuarla ilgili neden izin verilmediğine ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda mevcut yönetim, yani geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin, Sultanahmet Meydanı'nda bu tarz fuar alanının kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın, bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. ''Peki, ne ön görüyorsunuz'' dedim. ''Kurulması yanlış'' dediler. ''O zaman kurmayın'' dedim.





37 YIL SONRA EKREM İMAMOĞLU ENGELİ!

Esnaf, emniyet, itfaiye rahatsızsa kurmayın, tamam. Ne diyorlarsa, kabul ettim. Artı, orada kurulacak olan Diyanet Vakfı diye ismi adlandırılıyor ama orası, yazı yazan özel bir fuar şirketidir. Onu da ifade edeyim. Bana da yazısı gösterildi. Ben de, ''Yönetime gönderin. Yönetimin, gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler'' dedim. Onun için biz, Diyanet Vakfı ile her türlü iş birliğini yaparız, Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliğini yaparız. Her türlü manevi ortamda oluruz. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu konusunda bize brifing verdi. Sebebi budur" diye konuştu