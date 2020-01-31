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  • 31.01.2020 16:21
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:21

'li Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

yolunda hız ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan, Başkanı 'in de içinde bulunduğu aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi.

CHP'li başkan sahte plakalı araçla yakalandı

yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ
Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye 'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP'Lİ BAŞKAN DA ARAÇTAYDI
Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise 'li Belediye Başkanı olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla 'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.


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