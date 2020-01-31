Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.
ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ
Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.
CHP'Lİ BAŞKAN DA ARAÇTAYDI
Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.
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