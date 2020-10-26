CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’tan Trabzon'u hedef alan skandal paylaşım! Tepki yağdı...

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim" ifadelerini kullandı. Kılınç'ın skandal paylaşımının ardından tepki yağdı.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi skandal bir paylaşımda bulundu.

Kılınç'ın "Yıkılsı n Trabzon, enkazını göreyim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu; CHP Genel Merkezi'ne uyarıda bulundu ve "Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin" dedi.

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı da, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını açıkladı ve "CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz"

AYVAZOĞLU: "EY CHP MAKAMI VERDİĞİNİZ ŞU ŞEYLERİNİZE BİR AYAR VERİN"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: "İtler istiyor diye aslanlar ölmez! Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu `tür` için birşeyler yapılmalı! Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın."

"TRABZON'LU HEMŞEHRİLERİME DİL UZATMAK KİMSENİN HAKKI DA, HADDİ DE DEĞİLDİR!"

Avukat Mücahit Birinci: "Trabzonlu hemşehrilerime küfür eden, şehir yıkılsın diye saçma sapan bir tweet atan CHP bilmem nerenin bilmem neresi başkan yardımcısını kınıyorum! Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!"

HALICI: "DİSİPLİN SORUŞTURULMASI BAŞLATILACAK. HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını açıkladı ve herkesten özür diledi.

Halıcı; "İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz" dedi.

CHP Isparta İl Başkanlığı da; CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı'nın söz konusu paylaşımını kurumsal hesabından paylaştı.