Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede uzun süredir gösterilen başarının sürdürülemediğinin altını çizen Bakan Koca, Gelinen noktada daha kuralcı ve disiplinli olunması gerektiğini ifade etti. Öte yandan İstanbul Valiliğinde yapılan kritik toplantıda toplu taşımada ek seferlerin getirilmesi de gündeme geldi.