Ceza infaz düzenlemesinde 5 Şubat son dakika gelişmesi! Af yasası çıkacak mı? | Video 05.02.2020 19:45

Son dakika haberi... Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Son gelişmeler merakl araştırıyor ve hükümetten bir adım bekleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakında TBMM'ye geleceğini bildirdi.

Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Son gelişmeler merakl araştırıyor ve hükümetten bir adım bekleniyor.



BAKAN GÜL: YAKINDA TBMM'DE

"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir." dedi.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Gül, "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." açıklamasını yaptı.

HANGİ SUÇLAR AF YASASINDA YOK?

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

Terör suçları

Örgütlü terör suçları,

Kasten adam öldürme,

Cinsel istismar,

Kadına ve çocuğa şiddet,





Soykırım suçları,

İnsanlığa karşı işlenen suçlar,

İnsan üzerinde deney suçu,

Organ ve doku ticareti,

Reşit olmayana cinsel istismar,

Çocukların cinsel istismarı suçu,

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs.