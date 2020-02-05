Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ve kulenin telsiz konuşması ortaya çıktı | Video 05.02.2020 19:22

Pegasus Havayollarının İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştiren uçağın inişinin ardından pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum” ifadeleri yer aldı.

Bu akşam saatlerinde Pegasus Havayollarının İzmir İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı.

Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanına yönlendirildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı.



İŞTE O KONUŞMALAR

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin





