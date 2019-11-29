Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar! ‘’CHP içindeki küreselciler…’’ 29.11.2019 01:04

Merhum gazeteci Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. CHP içindeki dinamiklere hakimiyeti ile bilinen Mumcu, parti içinde küreselci bir grup olduğunu söyledi ve Baykal sonrasındaki eksen kaymasına dikkat çekti. '’Külliye’ye giden CHP’li’’ iftirasıyla Muharrem İnce’ye kurulan kumpas hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceyhan Mumcu, ‘’Bu kumpasın üzerini ‘kaza’ diye kapatamazlar, duyumlarla yapılan haberler etik değil’’ dedi. CHP’nin parti içindeki çeteyi bulması gerektiğini söyleyen Mumcu, CHP’nin bu kumpası bütün boyutuyla çözmesi gerektiğini aktardı. CHP içerisinde küreselci bir grup olduğuna dikkat çeken Mumcu, ‘’Küreselciler ne isterse o yapılıyor.’’ değerlendirmesinde bulundu.