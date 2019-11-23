Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan'ın yeni yalanı: CHP'li İnce Başkan Erdoğan'la görüştü
Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Daha önce defalarca yalan haber yaptığı ortaya çıkan Turan yaptığı açıklamada,"Kaynağımın bana söylediğine göre..." şeklinde ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun maşası Rahmi Turan'ın iddialarına karşılık CHP'li İnce de yaptığı açıklamalarda,"Eğer ben Külliye'ye çıkmışsam Taksim meydanında harakiri yaparım, peki 80 yaşındaki gazeteci Rahmi Turan yapar mi?"dedi.
Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan Külliye'ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
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"Külliye'de Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısıyla ilgili konuşan Turan şunları söyledi:
AÇIKLAMADA ÇELİŞKİLİ İFADELER
"Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Külliye'ye yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.
Kaynağımın bana söylediğine göre, Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Külliye'ye girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…'"