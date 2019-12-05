Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi. Polis sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, "Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.
Ceren’in katil zanlısından kan donduran ifadeler! Cezaevine gönderildi05.12.2019 19:21
- Ceren’in katil zanlısından kan donduran ifadeler! Cezaevine gönderildi
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