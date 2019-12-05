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Ceren’in katil zanlısından kan donduran ifadeler! Cezaevine gönderildi

05.12.2019 19:21

Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi. Polis sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, "Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.


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