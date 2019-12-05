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Fransız polisinden protestoculara sert müdahale

05.12.2019 19:14

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları süresiz greve gitti. Bugün başlayan grevlerde 18 kişi gözaltına alınırken polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor.


Fransa'da bugün başlayan grev "Kara Perşembe" olarak anılıyor. Ülkede daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler grev yapıyor.

SİS BOMBALI MÜDAHALE

Ülkede ulaşımda aksamalar yaşanırken Sarı Yeleklilerin de katıldığı gösterilerde şimdiye kadar 18 kişi gözaltına alındı.

Son aktarılan bilgiye göre ise polis göstericilere sis bombası ile müdahale ediyor.

Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği emeklilik reformunun sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.

Başta toplu ulaşım, eğitim, hastanelerde acil servisler, barolar ve basın olmak üzere birçok sektörde iş bırakma eylemi var.

Bazı sendikalar Macron'un emeklilik reformunu geri çekene kadar greve devam edeceklerini belirtiyor.

Grevle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner isyan veya şiddet olayları olduğunda derhal gözaltı yapılması emrini verdiğini söyledi.

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