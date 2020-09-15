Canan Kaftancıoğlu nasıl türedi? CHP ve dostlarının terör örgütü PKK ile iş birliği...

15.09.2020 00:13

Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve dostları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının öldürücü rahatlığıyla dolu dizgin yuvarlanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu'nun konuşmasında Atatürk yerine Mustafa Kemal'i ısrarla kullanmasıyle birlikte, CHP'nin ABD destekli terör örgütü PKK'yı ve Suriye ve Irak'taki uzantıları olan YPG ve PYD'yi dost gören açıklamaları tekrar gündeme geldi. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

HDP'yi sosyolojik tabanda tüketen üst akıl, ibresini Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirdi. CHP içerisinden de PKK'lı isimleri öven açıklamaların artarak geldiği bu dönemde parti içinden bu isimlere cılız bir tepki bile gelmiyor. Fransa'da öldürülen PKK'nın üst düzey elebaşılarından Sakine Cansız'ın yakın arkadaşı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ısrarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li yöneticilere, ABD destekli FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'dan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e kadar figürlerin, terör örgütü PKK'yı tırnak içinde kutsayan konuşmalarını derledik...