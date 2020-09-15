Adana'da merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde M.B, ağabeyi A.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B, A.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Şüphelinin Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir akrabasının evine giden ekipler, görüşme yaptıkları sırada M.B'nin damdan atlayarak kaçmaya çalışması üzerine "Dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin ikazına uymayan M.B, iki katlı evin damından bitişikteki evin sundurmasına düşerek yaralandı.
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli damdan düşünce yakalandı
15.09.2020 04:52
- Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli damdan düşünce yakalandı
- Son dakika: Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı! ABD Büyükelçiliğinde siren sesleri...
- 'Sevilla Haritası'nın amacı nedir? Haktan Uysal A Haber'de anlattı
- Canan Kaftancıoğlu nasıl türedi? CHP ve dostlarının terör örgütü PKK ile iş birliği...
- Doğu Perinçek A Haber'de anlattı: İşte Erol Mütercimlerin FETÖ ile olan kirli işbirliği
- Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açıkladı! CHP'li İBB Silivri’de alım garantisiyle dağıttığı fidelerin mahsulünü almadı
- Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı! İşte saldırı anı
- HDP'nin Afyon'da 'Türk-Kürt çatışması' yalanı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı!
- CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağdı! İzmirlinin metro çilesi bitmiyor...
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"
- MSB görüntüleri paylaştı! SOLOTÜRK yine nefes kesti