Canan Kaftancıoğlu DHKP-C merkezinde! Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de deşifre etti

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından sözde öğrenci DHKP-C’li provokatörler sahneye çıktı. Skandal olaya ise hiç şaşırmayacağınız isimler ve partiler destek verdi. Destekçilerin öncü ismi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan DHKP-C militanı demişti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kaftancıoğlu’nun terör örgütleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve toplumun temel değerlerine aykırı sözleri deşifre etti.