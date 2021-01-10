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Canan Kaftancıoğlu DHKP-C merkezinde! Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de deşifre etti

Canan Kaftancıoğlu DHKP-C merkezinde! Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de deşifre etti
10.01.2021 22:48
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Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından sözde öğrenci DHKP-C’li provokatörler sahneye çıktı. Skandal olaya ise hiç şaşırmayacağınız isimler ve partiler destek verdi. Destekçilerin öncü ismi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan DHKP-C militanı demişti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kaftancıoğlu’nun terör örgütleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve toplumun temel değerlerine aykırı sözleri deşifre etti.


Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı. Skandal olaya ise hiç şaşırmayacağınız isimler ve partiler destek verdi. Destekçilerin öncü ismi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan DHKP-C militanı demişti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kaftancıoğlu'nun terör örgütleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve toplumun temel değerlerine aykırı sözleri deşifre etti.
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