Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap: Kendimi değerli hissettim

Kadrosunda yer aldığı komedi filmleri ile beğeni toplayan oyuncu Umut Oğuz, özel sağlık sigortası olduğu halde eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulansa alınmamış, daha sonra özel aracıyla gittiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmişti. Oyuncu Oğuz yaşadığı süreci A Haber canlı yayınında anlattı.
Umut Oğuz, "Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız, evlatlarıyız. Aynı bayrağın altında aynı dili konuşuyoruz. Bir şeyi iyi yaptılar mı söylemek zorundayız, söylemek durumundayız. Ben çok güzel bir şey yaşadım, bu kötü süreçte bir şey öğrendim. Ve birilerine de vesile olacağıma inanıyorum. Özel sağlık sigortaları ve özel hastanelerle ilgili bu soruşturmanın da arkasında sonuna kadar duracağım." dedi.