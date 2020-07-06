Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap: Kendimi değerli hissettim

06.07.2020 23:51

Kadrosunda yer aldığı komedi filmleri ile beğeni toplayan oyuncu Umut Oğuz, özel sağlık sigortası olduğu halde eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulansa alınmamış, daha sonra özel aracıyla gittiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmişti. Oyuncu Oğuz yaşadığı süreci A Haber canlı yayınında anlattı.