Can Ataklı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade rezilliğine skandal savunma! Suçu seccade üzerinde namaz kılanlarda aradı

6+1'li koalisyonun büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı seccade skandalının yankıları sürüyor!

Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüştü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğrafla skandalı açığa çıkardı.

İlk olarak Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesinin fotoğrafları basına yansırken söz konusu görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

YOĞUNDUK GÖREMEDİK SAVUNMASI

Bu durum sosyal medyada tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

Açıklamada, "Yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.



CHP'den yapılan savunmada şu ifadelere yer verildi;



"Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz."

FETÖ ELEBAŞI İLE BENZER POZ



Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de benzer bir pozu bulunuyor. Seccade üzerinde ters ve ayakkabı ile...

Takvim.com.tr pozun mesajını ve detaylarını yazdı; (Haberimiz için görsele tıklayınız)

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM

Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.

CAN ATAKLI'DAN KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN SKANDAL SÖZLER

Yaşanan skandallar zincirinin ardından CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma telaşına düştü.

SUÇU NAMAZ KILANLARDA ARADI

Suçu orada namaz kılanlarda arayan Can Ataklı, "İftardan sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak iki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." dedi.

İftardan sonra birkaç kişinin namaz kılmak için yer aradığını iddia eden Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu savunmak için şunları söyledi;

"İşte patronun odasında yerlerde halı var. Adam öyle bir ofis yapmış kendine ama ayakkabıyla giriliyor. Bazı dindar kesimden insanların ofislerinde halılar vardır girmeden ayakkabılar çıkarılır. Ama burada öyle bir şey yok yerler halı ama içeriye ayakkabıyla giriliyor. O kalabalıkta birkaç kişiyle giriyorlar. Fakat o iftardan hemen sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak 2 tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar.