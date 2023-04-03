Nihat Hatipoğlu'nda kahreden soru! 8 yaşındaki Almina: "Babam, annemle beni bırakıp gitti, tuttuğu oruç kabul olur mu?"

Almina sorduğu soruyla hem Hatipoğlu'nu hem de stüdyodakileri duygulandırdı.

Soru sormak için mikrofonu alan Almina, Hatipoğlu'na "Benim babam, annem ve beni bırakıp gitti. Ben buna çok üzülüyorum. Şimdi oruç tutuyor sizce orucu kabul olur mu?" Küçük kızın ağlayarak sorduğu bu sorusu üzerine stüdyoda herkesin gözleri hüzünle doldu.

Mikrofonu alan Almina'nın annesi "Almina aslında dua okuyacaktı, bu soruyu sormasını istemedim. Ama o kadar çok üzülüyor ki, sürekli arkadaşlarına 'babanız sizi hiç bıraktı mı? Sizin babanınız da gitti mi? diye soruyormuş. Babası bizi bıraktı gitti, Almina'da bunu kabul edemiyor, bu durum onu çok üzüyor. O yüzden buraya gelip size sormak istedi.

Küçük kızın ağlamasına çok üzülen Hatipoğlu, Almina'ya "Baban çok yanlış bir yolda. Senin gibi cici bir kızı, annen gibi hanımefendi birini niye bırakır gider? Baban büyük bir hata işlemiş. Allah onu affetsin. Kız çocukları babaya çok düşkündür. Umarım babası akıllanır, Almina'nın yanına geri döner. Hiçbir babanın bunu çocuklarına yapmaya hakkı yok. Bu yaşlar çocukların anneye babaya en muhtaç olduğu yaşlardır. İnşallah baban bu yayını izler yaptığı hatadan geri döner. Her şey inşallah senin için çok güzel olsun Almina" diyerek küçük kızın hem sorusunu yanıtladı, hem de gözyaşları dindirdi.