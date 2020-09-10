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Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya Manavgat'ta orman yangını
10.09.2020 00:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etksiyle büyüyen orman yangını çıktı. Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşların da destek verdiği yangının yaklaşık 1 km çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ulaşmaması için hummalı çalışma devam ediyor.


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