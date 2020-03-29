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Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Yasaklara rağmen ev tutup herkesi tehlikeye attılar!

Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Yasaklara rağmen ev tutup herkesi tehlikeye attılar!

29.03.2020 15:18

Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Dünya üzerinde her gün binlerce can alan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 108 kişi öldü. Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları çiğneyen gençler mekanlar kapalı olunca ev partisi düzenledi.


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