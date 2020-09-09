Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa'da yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
09.09.2020 03:45
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