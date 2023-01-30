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Bursa Nilüfer yangın haberi: Trafodan çıkan kıvılcımlar iş yerini alev alev tutuşturdu

Bursa Nilüfer yangın haberi: Trafodan çıkan kıvılcımlar iş yerini alev alev tutuşturdu
30.01.2023 10:26

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Bursa’da inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinde trafodan çıkan kıvılcımların sıçradığı ısı yalıtım ürünleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Bursa'da elektrik trafodan sıçrayan kıvılcımlar hırdavatçı dükkanın bahçesinde bulunan ısı yalıtım malzemelerine düştü. Kısa sürede tutuşan malzemeleri itfaiye ekipleri söndürdü.

TRAFODAN KIVILCIMLAR ÇIKTI
Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Demirci Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanının bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satan hırdavatçı dükkanının yanında bulunan elektrik trafosu arıza yaptı.

Arızanın üzerine yetkililer elektriği kesti. Bir süre sonra trafodan tekrar kıvılcımlar çıkmaya başladı.

ISI YALITIM MALZEMELERİ ALEV ALDI
Sıçrayan kıvılcımlar dükkanın bahçesinde bulunan ısı yalıtım malzemelerine düştü.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören gece bekçileri durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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