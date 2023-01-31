Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne olan masa 11. toplantıdan da ele tutulur bir sonuç alamamıştı. Tüm bu karmaşanın altında 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımını yapan altılı masa terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadelere yer vermişti.







ORTAK METİN PAYLAŞILDI

6 partinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Ankara'da açıklandı. 9 ana başlık altında toplanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin açıklandığı program Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.







6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR

Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alırken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.







HDPKK'YA 'KAYYUM' SELAMI

Hazırlanan metinde, PKK'ya mali destek sağlayan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşın atılacak adımlara yer verildi. Metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerine yer verildi.







FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇTILAR

15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cü teröristlere el uzatan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.







PROJE DÜŞMANLIĞI

Kanal İstanbul'a da karşı çıkan 6'lı masa, mega projeyi durduracağını açıkça ilan ederek hazırladıkları metinde, "Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız." ifadesine yer verdi.







AMERİKA'DAN KORKAN ALTILI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' ile ilgili 'AMERİKA'DAN KORKAN ALTILI' başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Masanın, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak istikrarsızlığa sokacağını ifade eden Erandanç, 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.







Masanın tek hedefinin emir alan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Bülent Erandaç, "Altılı Masa liderlerinin ufku dar demiştik, doğru çıktı. Tek hayalleri var. O da emir alan Türkiye... Nitekim, Altılı Masaliderleri, sivil ve askeri oligarşinin cirit attığı, atananların seçilenlere pranga taktıkları, sık sık hükümet değişikliklerine yol açan koalisyon dönemlerini hayal ediyor. 20 yılda ne yapıldıysa hepsini yok etmenin hayalini kuruyorlar. Ancak Aziz Millet de bu kirli planı görüyor" ifadelerini kullandı.



İşte Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'ın yazısından öne çıkanlar;



DAĞ fare doğurdu... Bu, önemli olayların önemsiz çıkması üzerine kullanılan bir deyimdir. Evet CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA mutfaklarında bir yıl da hazıranabilen faaliyet raporu nihayet açıklanandı. Altılı Masa'nın programı kaos kokuyor. Velev ki iktidara geldiler. Bu program TÜRKİYEMİZ'i siyasi ve ekonomik olarak istikrarsızlığa sokacak. Çıka çıka ortaya koyduklara metinlere bakınca bir KAKAFONİK PROGRAM hazırlamışlar. Altılı Masa'dan SENFONİ ÇIKMAZ diyorduk, dün açıladıkları metinleri de bu görüşümüzü doğruladı. İşte saçma birkaç detay... -Ülkenin savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltılacakmış. Başkan Erdoğan BAĞIMSIZ TÜRKİYE yolunda yürüyor. Görmemışler, duymamışlar.

-Büyük tedarik projeleri, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak şekilde ülkenin dış politikası ile çelişmeyen bir biçimde yönetilecek miş. Altılı Masa diyor ki, NATO'YA SORMADAN S-400 ALMAYIZ. ABD ne derse onu yaparız.

-Geliştirme takvimleri sürekli sarkan Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, A TF 2000 Firkateyni, projelerin gerçekçi şekilde hayata geçirilmesi için bütçe oluşturacaklarmış. Altay Tankı'nda motor tedarik sürecini tamamlanacakmış. KIZILELMA YOK, SİHA YOK.







Belli ki, KAHRAMAN SELÇUK BAYRAKTAR DÜŞMANLIĞI kafalarında dolaşıyor.

-Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimlerde bulunulacak mış. (Altılı Masa, Amerika'ya yalvaracak, ABD'de üzülecek, F-35 verecek. Ne hayal) -Rusya Federasyonu ile ilişkiler kurumsal düzeyde dengeli ve yapıcı diyalog ile sürdürüleceklermiş. (Altılı Masa, Putin'le değil de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile teması yeterlı görüyor. Eski Türkiye de böyle yapıyordu)

-ALTILI MASA diyor ki: Tüm terör örgütleri ve terörizmle mücadele kesintisiz sürecekmiş. PKK DİYEMİYOR, YPG DİYEMİYOR. Amerika'dan çekindikleri için PKK yazamamışlar.







-CUMHURBAŞKANLIĞINI Çankaya'ya taşıyacaklarmış. CUMHURBAŞKANI 7 YIL için bır defa seçilecekmiş. Tekrar Meclis'e seçtirmeyi düşünüyorlar. En az 360 Milletvekili çıkarmaları söz konusu olmadığından, bunu nasıl yapacaklarının yöntemini yazamamışlar.

-Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedecekler. Peki yerine ne koyacaklar. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacak en az beş liderin ofislerini, danışmanlarını, korumalarını göreve getireceklermiş.

-Bakanlıkların sayısını artıracaklarmış. Eski Türkiye'de 30 bakanlık vardı, Altılı Masa partilerin alacağı BAKANLIKLARI ARTTIRACAKLAR ve 6 partının elemanları ile bu bakanlıklara tayin edecekler.

-Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracaklar, Bilim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracaklarmış.. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden kuracaklarmış. Silahli Kuvvetlerimiz'in operasyonel gücünü artıracaklarmış. Nasıl olacak belli değil. Örneğin Irak-Suriye tezkeleri geldiğinde HDPKK desteği olmazsa ne yapacaklar?

-ŞEHİR HASTANELERİ inşaatını durduracaklarmış. Hastanelerde vatandaşların yığılmalarına nasıl çare olacaklar? Yerel yönetımlerın genel bütçe gelirlerinden aldığı payı artıracaklarmış. (HDPPKK'ya mesaj veriyorlar) Atıyorlar, tutamıyorlar.



SONUÇ: Altılı Masa liderlerinin UFKU DAR demiştik, doğru çıktı. Tek hayalleri var O DA EMİR ALAN BİR TÜRKİYE... Nitekim, Altılı Masa liderleri, sivil ve askeri oligarşinin cirit attığı, atananların seçilenlere pranga taktıkları, sık sık hükümet değişikliklerine yol açan koalisyon dönemlerini hayal ediyor. 20 yılda ne yapıldıysa hepsini yok etminin hayalini kuruyorlar. Ancak Aziz Millet de bu kirli planı görüyor.



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