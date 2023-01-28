Haberler Haber Videoları Kılıçdaroğlu adaylık için her yolu deniyor! Ehlibeyt soyundan geliyorum videosu: Kendi PR çalışmasına Turgut Özal'ı alet etti

Kılıçdaroğlu adaylık için her yolu deniyor! Ehlibeyt soyundan geliyorum videosu: Kendi PR çalışmasına Turgut Özal'ı alet etti

Kılıçdaroğlu adaylık için her yolu deniyor! Ehlibeyt soyundan geliyorum videosu: Kendi PR çalışmasına Turgut Özal'ı alet etti
28.01.2023 22:48 - Son Güncelleme: 28.01.2023 22:48

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Adaylık için her yolu deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında kendi PR çalışmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, Konya'da bulunan soyundan geldiğini iddia ettiği Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ziyaret etti. Burada kendisinin ehlibeyt soyundan geldiğini iddia eden bir metin okutan Kılıçdaroğlu, videoyu "Duygulanmamak mümkün değil…" başlığıyla paylaştı. Kendi PR çalışmasına merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da alet eden Kılıçdaroğlu kendisini parlatan ismin, "Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı." sözlerini sakin bir şekilde dinledi.

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