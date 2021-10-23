''Bunların oyununa gelmeyin'' Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Sen kimsin? Benim memurumu, polisimi tehdit ediyorsun?''

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN MEMUR AÇIKLAMASINA TEPKİ

2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam, çok çalışacağız. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın.