Haberler Haber Videoları ''Bunların oyununa gelmeyin'' Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Sen kimsin? Benim memurumu, polisimi tehdit ediyorsun?''

''Bunların oyununa gelmeyin'' Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Sen kimsin? Benim memurumu, polisimi tehdit ediyorsun?''

''Bunların oyununa gelmeyin'' Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Sen kimsin? Benim memurumu, polisimi tehdit ediyorsun?''
23.10.2021 13:59 - Son Güncelleme: 23.10.2021 14:01
Ana Sayfa 04:18
Ünlü kadın oyuncu sevgilisiyle...
Ana Sayfa 01:04
40 düzensiz göçmen ve 2...
Ana Sayfa 01:45
Maaşlar değişiyor! 3600 ek...
Ana Sayfa 02:45
Bakan Akar'dan son dakika F16...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji gün verdi uyardı!...
Ana Sayfa 00:43
Hadımköy’de korkunç kaza!
Ana Sayfa 01:05
Canan Karatay'ı...
Ana Sayfa 01:44
Film setinde kazara görüntü...
Ana Sayfa 00:50
Yalancı 7. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:54
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay...
Ana Sayfa 02:08
Büyükşen çifti cinayetinde...
Ana Sayfa 02:54
Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi...

Başkan Erdoğan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun memur açıklamasına yanıt verdi ve "Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" dedi.

Haber Videoları

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN MEMUR AÇIKLAMASINA TEPKİ

2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam, çok çalışacağız. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın.

SON DAKİKA