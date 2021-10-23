Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu! (23.10.2021)

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu! (23.10.2021)

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu! (23.10.2021)
23.10.2021 13:53 - Son Güncelleme: 23.10.2021 13:55
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AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz." dedi. Erdoğan, "Katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Siz değil misiniz Cezayir'de 1 milyon insanı katlettiniz. Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunlar önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım." şeklinde konuştu. CHP'nin memurları tehdit terörüne değinen Başkan Erdoğan, "Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz." şeklinde konuştu.

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