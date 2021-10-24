Temel Karamollaoğlu'ndan skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması! Makam aracı cevabıyla alay konusu oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelerle eli kanlı katilleri savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan açıklamalar yapan Temel Karamollaoğlu, Eli kanlı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili de konuştu.

Adalete güvenmediğini ifade eden Karamollaoğlu, hukuka müdahalelerin olduğunu söyledi.

"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"

"Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor." dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısı yapan Karamollaoğlu,dedi.

MAKAM ARAÇLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK İSTERKEN REZİL OLDU

Karamollaoğlu, Türkiye'de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken rezil oldu.

"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT'A BİNSE?"

Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault'a binse?" diye tepki gösterdi.



"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Bunun üzerine program sunucusu Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu. Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.