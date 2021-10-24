Haberler Haber Videoları Temel Karamollaoğlu'ndan skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması! Makam aracı cevabıyla alay konusu oldu

Temel Karamollaoğlu'ndan skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması! Makam aracı cevabıyla alay konusu oldu

Temel Karamollaoğlu'ndan skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması! Makam aracı cevabıyla alay konusu oldu
24.10.2021 14:14 - Son Güncelleme: 24.10.2021 14:14
Ana Sayfa 01:12
3 kişinin bulunduğu...
Ana Sayfa 00:17
Hasarı küçük kahkahası büyük...
Ana Sayfa 03:19
İstanbul'da bir sokağı fareler...
Ana Sayfa 00:38
Ceren Hindistan'dan derin...
Ana Sayfa 01:00
Kayalıklara düşen paraşütçü...
Ana Sayfa 01:01
Ee boyu da önemli
Ana Sayfa 00:59
Metrelerce havaya fırladı
Ana Sayfa 00:44
Ordu'da Kur'an'a büyük...
Ana Sayfa 00:50
TSK paylaştı! Ateş Serbest...
Ana Sayfa 00:49
Sadakatsiz 36. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:54
Masumlar Apartmanı 44. bölüm...
Ana Sayfa 00:18
CHP'li İBB'nin otobüslerinden...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında eli kanlı HDPKK'lı Demirtaş ile Kızıl Soros lakaplı Kavala'nın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek büyük bir skandal imza attı. Makam araçları üzerinden hükümeti hedef alan Karamollaoğlu kendi makam aracı sorulunca, "Şu anda Mercedes'e biniyorum." dedi.

Haber Videoları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelerle eli kanlı katilleri savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan açıklamalar yapan Temel Karamollaoğlu, Eli kanlı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili de konuştu.

Adalete güvenmediğini ifade eden Karamollaoğlu, hukuka müdahalelerin olduğunu söyledi.

"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısı yapan Karamollaoğlu, "Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor." dedi.

MAKAM ARAÇLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK İSTERKEN REZİL OLDU
Karamollaoğlu, Türkiye'de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken rezil oldu.

"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT'A BİNSE?"
Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault'a binse?" diye tepki gösterdi.


"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"
Bunun üzerine program sunucusu Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu. Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA