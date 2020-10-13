Gelen son dakika bilgisine göre; Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Son dakika: Hatay'daki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı
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