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CHP'li Başkan Ahmet Öküzcüoğlu'nun hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu! Kendini bakın nasıl savundu

CHP'li Başkan Ahmet Öküzcüoğlu'nun hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu! Kendini bakın nasıl savundu
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CHP'li Başkan Ahmet Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı. Öküzcüoğlu'nun Yeşilçam komedi filmlerini aratmayan hayali telefon görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu. CHP'li Başkan, rantı kestiği için sosyal medya üzerinden kendisine saldırıldığını söyledi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.

"SOSYAL MEDYADAN BANA SALDIRIYORLAR"
O görüntülerle ilgili Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, "Ahmet Öküzcüoğlu geldi, rant bitti. Ben halkımın parasını korumaya devam edeceğim. Korkmadan ve yılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Rantçıların ekmek kapıları kapandığı için sosyal medya üzerinden bana saldırıyorlar" dedi.

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