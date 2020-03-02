Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada Yanal'ın isteği doğrultusunda bu kararın alındığı açıklandı. Ersun Yanal'ın bulduğu her fırsatta "Biz şampiyon olacağız" vaatleri boşa çıktı. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ikinci döneminde verdiği vaatler...
"Biz şampiyon olacağız" dedi Lig bitmeden gitti! İşte Ersun Yanal'ın vaatleri...02.03.2020 00:16
- "Biz şampiyon olacağız" dedi Lig bitmeden gitti! İşte Ersun Yanal'ın vaatleri...
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