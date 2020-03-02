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Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu | Video

Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu | Video

02.03.2020 07:31

Kahraman ordumuz tarafından İdlib'e başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için bu sabah tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.


Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine tüm camilerde sure okundu.

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