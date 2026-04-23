Biri alkollü çıktı diğeri çocuk! İhmaller zinciri kaza ile bitti

Alkollü sürücü ile çarpışan 15 yaşındaki gencin kazası sonrası polis affetmedi. Toplam ceza 117 bin lirayı aştı.

Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki T.U.Ö. idaresindeki otomobil ile 15 yaşındaki E.S.'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olan 15 yaşındaki bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alkol ve Ehliyetsizlik Faturası

Polis ekiplerinin incelemesinde, otomobil sürücüsünün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 33 bin 431 TL ceza kesilip ehliyetine el konulurken; aracı kullanan 15 yaşındaki çocuğa ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 43 bin 719 TL ceza yazıldı.

Babaya 40 Bin Lira Ceza

Kazanın mali yükü sadece sürücülerle sınırlı kalmadı. 15 yaşındaki çocuğun direksiyon başına geçmesine izin veren babasına da 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece tek bir kazada kesilen toplam ceza miktarı 117 bin 150 TL'ye ulaşmış oldu.

