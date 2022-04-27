Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda dün tarihi bir gün yaşandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide gelinen noktaya dair bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapalı mekânlarda maske şartının kaldırıldığına dair tarihi açıklama yapıldı.

BİR DÖNEM BİTTİ

Erdoğan, "3 yıldır uygulanan kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak." dedi.

Erdoğan, "Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakârlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik" ifadelerine yer verdi.