RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul Bağcılar'da feci kaza! Motosikletlinin çocuğa çarptığı kaza kamerada! Metrelerce sürükledi, durmadan kaçtı

İstanbul Bağcılar'da feci kaza! Motosikletlinin çocuğa çarptığı kaza kamerada! Metrelerce sürükledi, durmadan kaçtı

İstanbul Bağcılar'da feci kaza! Motosikletlinin çocuğa çarptığı kaza kamerada! Metrelerce sürükledi, durmadan kaçtı
27.04.2022 09:39

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:16
Şafak operasyonu: 28 gözaltı
Haber 00:15
Anneme ve bize çok çektirdi...
Haber 07:05
Adalet Bakanı'ndan Gezi Parkı...
Haber 00:50
Bilim Kurulu sonrası Başkan...
Haber 49:56
Bahçeli'den Paylan'ın skandal...
Haber 03:47
Tuzla'da soygun dehşeti!...
Haber 05:40
Uçak kazasında yeni görüntüler...
Haber 01:35
Kandil yok edilecek
Haber 00:36
Bayramda toplu taşıma ve...
Haber 02:11
Müsilaj geri mi döndü
Haber 03:48
Çanakkale'de 57. Alay Vefa...
Haber 03:37
İstanbul'da panik anları! İki...

İstanbul Bağcılar'da sokakta oynayan çocuğa yoldan geçen motosiklet çarptı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, çocuk yolda metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan motosikletli ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

Haber Videoları

Bağcılar'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, 24 Nisan Pazar günü saat 15.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı.

Çocuk metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücü kaza sonrası durmadan yoluna devam etti. Sokakta bulunanlar hemen çocuğun yardımına koştu. Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza anında sokakta olan Tuğrul Çevik, "Biz içeride çalışıyorduk, bir ses geldi çıktık baktık. Motosikletli çocuğa çarpmıştı. Çocuğu hemen arabaya bindirdik hastaneye götürüldü, durumu iyi şu anda. Motosikletli kaçtı" diye konuştu.

SON DAKİKA