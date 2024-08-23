Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başıboş sokak köpekleri, oturduğu binanın önünde arkadaşlarıyla oynayan 5 yaşındaki Elif Yıldırım'a saldırdı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KÖPEKLERİN HEDEFİ OLDU

Bir başıboş köpek dehşeti de Ankara Gölbaşı'nda yaşandı. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 5 yaşındaki Elif Yıldırım, köpeklerin hedefi oldu. Köpekler, küçük kızı ayağından tutarak sürükledi. Yoldan geçen vatandaşlar köpeklere müdahale etti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Anneanne Döndü Yıldırım, yaşananları evin balkonundan görmesiyle birlikte yardıma koştu. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna, sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan çocuğun tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.





"2 DERİN DİŞ İZİ VAR"



Baba Cengiz Yıldırım, "İlk haberi duyduğumda inanamadım. Bir acayip oldum. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi, başkasının da başına gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada" ifadelerini kullandı.





"SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ"

Anneanne Döndü Yıldırım ise, "Çocuklar oynuyordu. 6-7 tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı. Çocuk geldiğinde titriyordu, konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık, ambulansla hastaneye götürdük. Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim.'' diye konuştu.





"KÖPEKLER HER HAFTA 3-4 KİŞİYİ KAPIYOR"

Şafak Mahallesi'nin 20 yıllık muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti:

"Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Çünkü çocuk dolmuşa biniyor. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler."