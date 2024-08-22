SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yalova Altınova'da Korku Dolu Anlar: Tek Başına Deniz Simidiyle 700 Metre açığa sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı!
Haberler Haber Videoları

Yalova Altınova'da Korku Dolu Anlar: Tek Başına Deniz Simidiyle 700 Metre açığa sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 22:41   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 22:41

Altınova’da denizde korku dolu anlar. Hersek Plajı’nda deniz simidiyle 700 metre sürüklenen çocuğun cankurtaranlar tarafından nefes kesen kurtarılışı, kameralar tarafından anbean kaydedildi. Bu dramatik kurtarma operasyonunun videolu detayları haberimizde!

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Plajı'nda, deniz simidiyle yüzen bir çocuk, rip akıntısına kapılarak kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Olay, plajda bulunan diğer tatilciler ve ailesi tarafından büyük panik ve endişeyle izlendi.

Cankurtaran Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Denizde tehlikeli şekilde sürüklenen çocuğu fark eden plajdaki cankurtaran ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, cankurtaran botu ile çocuğun yanına ulaşıp, onu güvenli bir şekilde bota aldılar. Yaşanan bu kurtarma anları, plajdaki tatilciler tarafından büyük bir dikkatle izlendi.

Güvenli Bir Şekilde Kıyıya Çıkarıldı

Çocuk, cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı ve hemen ailesine teslim edildi. Aile, bu hızlı ve başarılı müdahale için ekiplere teşekkür etti.

Rip Akıntılarına Karşı Uyarı

Yaşanan olayın ardından cankurtaran ekipleri, plajda bulunan herkesi rip akıntılarının tehlikesi konusunda uyardı. Ekipler, özellikle çocukların denizde aile bireyleri gözetiminde olmadan yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Videolu Anlar Haberimizde

Bu korku dolu anların ve dramatik kurtarma operasyonunun videolu detaylarını izlemek için haberimizi kaçırmayın!

SIRADAKİ VİDEO
Erzurum Tortum'da kahreden kaza: Freni patlayan TIR viyadükte devrildi: 1 ölü!
22.08.2024Perşembe
Yer: Terkidağ, Çorlu! Beton kanalizasyon kapağına çarpan alkollü sürücüden “Burada neden levha yok?” tepkisi!
22.08.2024Perşembe
Avcılar'da kuyumcuya kurşun yağmuru! Güpegündüz taradılar! Ölümden kaçış kamerada!
22.08.2024Perşembe
Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl?
22.08.2024Perşembe
Ankara'da maymun çiçeği virüsü karantinası mı var?
22.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur’un kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı 00:38
Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
22.08.2024Perşembe
Manisa hamile kadına şiddet olayı! İnfial yaratan görüntülere AK Parti’den tepki: ’’Lanetliyoruz, İnsanlık dışı!’’ 00:28
Hamile kadına şiddet görüntülerine AK Parti'den tepki: ''Lanetliyoruz, İnsanlık dışı!''
22.08.2024Perşembe
Young Boys 3 - 2 Galatasaray | Okan Buruk maçı değerlendirdi! Azeri hakem temennisinde bulundu! 04:46
Young Boys 3 - 2 Galatasaray | Okan Buruk maçı değerlendirdi!
22.08.2024Perşembe
Manisa’da Depo Yangını: 15 İtfaiye Aracı ve Jandarma TOMA’sı ile Müdahale! 01:55
Durasıllı’da Korkutan Yangın: Depo Kül Oldu
22.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA