Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Plajı'nda, deniz simidiyle yüzen bir çocuk, rip akıntısına kapılarak kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Olay, plajda bulunan diğer tatilciler ve ailesi tarafından büyük panik ve endişeyle izlendi.

Cankurtaran Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Denizde tehlikeli şekilde sürüklenen çocuğu fark eden plajdaki cankurtaran ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, cankurtaran botu ile çocuğun yanına ulaşıp, onu güvenli bir şekilde bota aldılar. Yaşanan bu kurtarma anları, plajdaki tatilciler tarafından büyük bir dikkatle izlendi.

Güvenli Bir Şekilde Kıyıya Çıkarıldı

Çocuk, cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı ve hemen ailesine teslim edildi. Aile, bu hızlı ve başarılı müdahale için ekiplere teşekkür etti.

Rip Akıntılarına Karşı Uyarı

Yaşanan olayın ardından cankurtaran ekipleri, plajda bulunan herkesi rip akıntılarının tehlikesi konusunda uyardı. Ekipler, özellikle çocukların denizde aile bireyleri gözetiminde olmadan yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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