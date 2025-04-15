Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:16:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 23:36:18

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı

Kaza, saat 18.30 sularında Bingöl'ün Yayla köyü yakınlarında yaşandı. Bingöl yönüne seyir halinde olan 23 ER 700 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilerek otomobilin üzerine düştü.

Araçta Sıkıştılar, Ekipler Seferber Oldu

Kazada araç içinde bulunan Muhammet Çakan ve Davut O. ağır şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonucunda Muhammet Çakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Ağır yaralanan Davut O., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, Davut O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Aynı Hastanede Görev Yapıyorlardı

Kazanın ardından yapılan araştırmada, hayatını kaybeden Muhammet Çakan ile yaralanan Davut O.'nun Bingöl Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaptıkları öğrenildi. Acı haber, hastane çalışanlarını yasa boğdu.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, direğin devrilme şekli ve kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.