🔴 Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı 🚑

Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:51:48 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 00:00:59

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaladırıldı. İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alınan Önder'in sağlık durumu kamuoyunda endişe yaratırken, "Sırrı Süreyya Önder kalp krizi mi geçirdi?", "Ölüm riski var mı?" ve "Hayati tehlikeyi atlattı mı?" gibi sorular gündeme geldi. Parti kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, Sırrı Süreyya Önder'e zamanında tıbbi müdahalede bulunuldu ve tedavisi titizlikle sürdürülüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.