Bağcılar’da oto galeriye el yapımı bomba saldırısı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:49:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:51:20

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şüpheli, bir oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba attı. Şüpheli, iş yeri sorumlusu B.Ş.'yi dışarıya çağırdıktan sonra el bombasına benzer kare şeklindeki bombayı iş yerine fırlatarak kaçtı.

Patlama sonrası iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahiplerinin yaklaşık bir ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, bombayı atan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.