Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmez!

29.07.2020 10:14

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'dan tatil planı yapanlara kritik bir uyardı geldi. Ünal, "İzole bir ormanlık alanda tatilde, çok büyük tehdit görmüyorum. Ama deniz kenarlarında, göl kenarlarında, sokak eğlenceleri gibi açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.