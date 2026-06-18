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Virajı alamayan taksi takla attı: Anne ve oğlu yaralandı

Virajı alamayan taksi takla attı: Anne ve oğlu yaralandı

Eskişehir'de kontrolden çıkan ticari taksi savrularak ters döndü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan anne ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Virajı alamayıp savruldu

Olay, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Volkan O. idaresindeki ticari araç, içindeki iki yolcusuyla birlikte bulvar üzerinde seyir halindeyken önündeki virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla savrulmaya başlayan ticari taksi, ani bir hareketle takla atarak ters döndü.

Yolcular hastaneye kaldırıldı

Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan yolcular N.K. isimli kadın ile oğlu O.Y.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ambulansa alınan anne ve oğlu, tedavi edilmek üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü karakola götürüldü

Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü Volkan O., olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler ve ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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