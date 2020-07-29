Yaşlı ve engelliye bayram izni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı. Yaşlı ve engelli vatandaşlar, ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecek. İzin sonrası dönenlere virüs testi yapılacak ve negatif sonuç sonrası sosyal izolasyon da uygulanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı. Yaşlı ve engelli vatandaşlar, ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecek. İzin sonrası dönenlere virüs testi yapılacak ve negatif sonuç sonrası sosyal izolasyon da uygulanacak.