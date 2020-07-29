Yaşlı ve engelliye bayram izni

29.07.2020 10:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı. Yaşlı ve engelli vatandaşlar, ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecek. İzin sonrası dönenlere virüs testi yapılacak ve negatif sonuç sonrası sosyal izolasyon da uygulanacak.