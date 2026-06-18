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Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonda sıkışan sürücü ise Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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