Haberler Haber Videoları Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan açıklamalar…

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan açıklamalar…

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan açıklamalar…
18.08.2021 19:58 - Son Güncelleme: 18.08.2021 20:01
Ana Sayfa 01:15
İP'li Ağıralioğlu vatandaşa...
Ana Sayfa 00:24
Aslıhan Güner’in kırmızı...
Ana Sayfa 00:29
Selde yıkılan Ölçer...
Ana Sayfa 01:44
Başkan Erdoğan’dan BAE...
Ana Sayfa 00:14
Ceren Benderlioğlu'dan...
Ana Sayfa 00:21
Demet Özdemir’den cesur...
Ana Sayfa 11:03
Başkan Erdoğan ile Etiyopya...
Ana Sayfa 00:53
Afganların Taliban’a karşı...
Ana Sayfa 04:47
Hande Erçel oynamaya doymak...
Ana Sayfa 03:24
Robotla evlenen Aleyna Tilki...
Ana Sayfa 00:30
Serap Paköz 'photoshopsuz'...
Ana Sayfa 03:29
Bakan Akar: Mehmetçiği...

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.


Haber Videoları
SON DAKİKA